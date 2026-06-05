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SON DAKİKA | Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda hasar alan tekne batarken, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 4 balıkçı ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 20:56 Son Güncelleme: 05 Haziran 2026 21:33

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de Kırım'ın batısı ile Sivastopol açıkları olarak belirlenen bölgede avlanan Türk bayraklı "DURU 67" isimli balık avlama teknesine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı belirtildi.

YARALILARI DİĞER BALIKÇILAR KURTARDI Saldırı sonucu ağır hasar alan DURU 67 isimli teknenin kısa sürede battığı öğrenildi. Olay esnasında yakın bölgede bulunan "BURAK KAYA" isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı ivedilikle kendi teknesine tahliye ederek İnebolu istikametine doğru seyre başladı. Ancak intikal esnasında, durumu ağır olan yaralı balıkçılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.