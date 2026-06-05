Taşeron işçilerden İBB’ye protesto

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri, taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği gerekçesiyle yaptığı eylemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etti. TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, yaptığı açıklamada, alt işveren şirketi işçisi şoförlerin, belediye işçileriyle yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen "üvey evlat" muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi.

Türkmen, "Platform Turizm AŞ bünyesinde çalışan ve sendikamız üyesi olan 524 işçi taşeron şirket çalışanı olanlar arasındadır. İçlerinde 20 yıldır çalışanlar var. Yıllardır verilen sözlere rağmen taşeron işçiler, belediye şirketleri bünyesine alınmamış, aynı işi yaptıkları çalışma arkadaşlarından farklı uygulamalara maruz bırakılmıştır" dedi.