Türkiye, Afrika’nın kara gün dostudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:

TARİHİ İLİŞKİLER: Nijer, Türkiye'nin derin tarihi ilişkilere sahip olduğu dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafya ile 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Cumhurbaşkanı Tchiani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Tchiani'nin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkânlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik.

ORTAK KOMİTE: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ve heyetiyle özellikle başta savunma sanayii olmak üzere güvenlik, enerji, madencilik, eğitim, sağlık ve tarım alanındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesisinde mutabık kaldık. Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik.

DOSTLUK HASTANESİ: İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye- Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve dostluk okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz.

12 OKULDA 1700 ÖĞRENCİ: Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulla toplam 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Yükseköğretim Kurumumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. Tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

KAZAN-KAZAN ILKESI: Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu ilişkileri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil; güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkânlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Konuk heyetin önde gelen savunma sanayii firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.

ERDOĞAN TCHİANİ'Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tchiani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

NİJER CUMHURBAŞKANI TCHİANİ:

'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE BİZİ TÜRKİYE DESTEKLEDİ'

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani, "2013'te Sayın Cumhurbaşkanı, Nijer'e önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi. O dönemden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Ekselansları, görev süresi boyunca ilişkilerimizin gidişatını her zaman yakından takip etti ve terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele edebilmemiz için bizlere destek verdi. Sağladığınız destekler sayesinde gerek hava savunma sistemlerimiz gerekse diğer askeri araç ve cihazlarımız olsun, Türk savunma sanayii ürünleriyle birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı, bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için size çok teşekkür ediyorum" dedi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Tchiani huzurunda Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar şöyle: "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü", "Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri", "Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı".