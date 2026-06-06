Bilal Erdoğan’dan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Gençler terörü geride bırakmak istiyor

Forumda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Mustafa Elitaş, Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Gün boyu süren oturumlarda gençler, hibrit tehditler, güvenlik politikaları, teknolojik dönüşüm ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

BİLAL ERDOĞAN; "GENÇLER TERÖR BİTSİN İSTİYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen '12. Genç Türkiye Forumu'nda "Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi" temasıyla gerçekleştirilen oturumda konuştu. Oturumun ardından gençlerle sohbet adan Belala Erdoğan daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, gençlerin bir araya gelerek sağduyulu şekilde yürüttüğü müzakerelerin önemli sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğan, "Gençler bir mesele üzerinde düşündüklerinde, uzmanlarla bir araya geldiklerinde ve zaman ayırdıklarında daha önce hiç duyulmamış çözüm önerileri geliştirebiliyorlar. Çünkü onlar olaylara farklı açılardan bakabilen ve yeni fikirler ortaya koyabilen bir potansiyele sahip" diye konuştu.

FORUM SONUÇLARI KARAR VERİCİLERE SUNULACAK

Genç Türkiye Forumu'nun 12'ncisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilal Erdoğan, forumda ortaya çıkan değerlendirmelerin rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını ifade etti. Gençlerin yalnızca fikir alışverişinde bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, geliştirilen çözüm önerilerinin karar alıcı mekanizmalara ulaştırıldığını kaydetti. Gençlerin üniversitelerde ve sosyal çevrelerinde benzer çalışma grupları oluşturmalarının önemine değinen Erdoğan, "Gençler ilgilendikleri konular üzerinde birlikte çalışmalı, araştırmalı ve kendi kanaatlerini oluşturmalı. Böylece dışarıdan yönlendirilmek yerine kendi fikirlerini geliştirme imkânı bulurlar" dedi.

"GENÇLER KENDİ GÜNDEMLERİNİ OLUŞTURMALI"

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin belirleyici bir rol üstleneceğini belirten Erdoğan, gençlerin kendi gündemlerini oluşturan ve geleceği şekillendiren bireyler olmalarının önem taşıdığını söyledi. Erdoğan, "21'inci yüzyılda güçlü bir Türkiye için gençlerin kendi gündemlerini takip eden değil, aynı zamanda oluşturan ve o gündemler doğrultusunda yapıcı çalışmalar yürüten bireyler olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK TERÖRÜ GERİDE BIRAKMALI"

Forumda yapılan değerlendirmelerin gençlerin Terörsüz Türkiye hedefine güçlü destek verdiğini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllardır terör tehdidiyle mücadele ettiğine dikkat çekti. Gençlerin ülkenin artık bu sorunu geride bırakmasını istediğini dile getiren Erdoğan, "NATO ülkeleri içerisinde terör tehdidiyle en fazla karşı karşıya kalan ülkelerden biri Türkiye. Gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunun için hepimizin sağduyulu davranması, provokasyonlara kapılmadan meseleleri değerlendirmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye hedefinin bu şekilde hayata geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör