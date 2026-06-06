AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Terörsüz Türkiye devlet ve millet projesidir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye konusunun terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesi olduğunu belirten Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE AŞACAĞIZ"
AK Parti iktidarları döneminde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:
"'Ekonomide zorluklar var' diyorlar. Evet, AK Parti 24 yıldır iktidarda, 24 yılın yaklaşık 22 yılında çok ciddi ekonomik kazanımlar ve atılımlar oldu. Son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan problemler, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar, koronavirüs döneminden arta kalan problemler ve katil İsrail ile Amerika'nın İran'a saldırması nedeniyle ekonominin dengesinde problemler oldu ama inşallah bunları da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşacağız."
CHP VAROLUŞSAL KRİZ İÇİNDE
Yayman, CHP'nin varoluş krizinin içine girdiğini kaydetti. Şikayet edenin, suç duyurusunda bulunanın ve şikayet edilenin CHP'li olduğunu vurgulayan Yayman, "Rüşvet veren CHP'li, rüşvet alan CHP'li, itirafçı olan CHP'li, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.