AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Terörsüz Türkiye devlet ve millet projesidir"

"SİLAHLARIN BIRAKILMASI OLMAZSA OLMAZDIR"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yürüyen, Türkiye için çok önemli bir meseledir. Meselemiz, Türkiye'nin demokrasisinin standardını yükseltmektir. Meselemiz, Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz, bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil, özde son bulmasıdır. Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir."

AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin bulunduğu komisyonun raporunun önemli olduğunu belirten Yayman, partilerin de imza attığı biçimde silahların bırakılmasının olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.