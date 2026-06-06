AK Parti’den 81 ilde ‘sıfır atık’ vizyonu

AK Parti’den 81 ilde ‘sıfır atık’ vizyonu
Mustafa KAYA
AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı öncülüğünde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, sıfır atık hareketinin önemine dikkat çekerek, "Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür" dedi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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