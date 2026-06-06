Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden gazeteci C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden belediyede mimar olarak görev yapan Z.B.Ş.'de savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Belediyenin sosyal medya sorumlusu Batuhan Ülker ve Muhittin Böcek'in kuaförü Özcan Say ise tutuklandı.

MANAVGAT'TA 3 GÖZALTI

Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin soruşturma kapsamında, muhasebe müdürü B.Ö., eski zabıta müdürü Turgay Şalgam ile iş insanı B.Ö. gözaltına alındı.