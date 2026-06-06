Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. pic.twitter.com/q7TnBOFEI2— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 6, 2026
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