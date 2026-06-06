Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý