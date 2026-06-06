CHP’li Adalar Belediyesi’ne inceleme
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. Soruşturmada belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu 24 imar dosyası ve 6 ruhsat dosyası incelemeye alındı. Ekiplerin evrak tarama işlemi sürüyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma kapsamında 4 şüpheiden ikisi serbest bırakılırken belediyenin sosyal medya sorumlusu Batuhan Ülker ve Muhittin Böcek'in kuaförü Özcan Say tutuklandı. Manavgat ilçesinde de 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin soruşturma kapsamında, muhasebe müdürü B.Ö., eski zabıta müdürü Turgay Şalgam ile iş insanı B.Ö. gözaltına alındı.