COP31 öncesinde iklim eylemi çağrısı! İstanbul'daki Sıfır Atık Forumu zirvesinde ortak bildiri yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, küresel iklim yönetişiminin en önemli aktörleri İstanbul’da bir araya geldi. Mevcut ve eski Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi'nde sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iklim hedeflerine ulaşmadaki kritik rolüne dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, uluslararası iklim politikasının uygulama gündemine yön vermeyi sürdürüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında bir araya gelen küresel iklim yönetişiminin en önemli aktörleri, COP31 öncesinde tarihi bir ortak bildiriye imza attı.
Mevcut ve eski Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan "Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi", iklim hedeflerine ulaşmada sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının stratejik önemini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı.
İKİ BÜYÜK ZİRVEYİ BULUŞTURAN ORTAK İRADELER
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe'nin öncülüğünde hazırlanan bildiride, İklim Eylemi Gündemi'nin güçlendirilmesi ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki kararlılık teyit edildi.
Bildiride, Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı ve BM Genel Kurulu kararıyla küresel ölçek kazanan Sıfır Atık yaklaşımının; sadece bir atık yönetimi modeli olmadığı, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ekseninde bütüncül bir dönüşüm vizyonu sunduğu altı çizildi.
COP31 TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE UYGULAMAYA ODAKLANACAK
Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda şehirler, işletmeler, sivil toplum ve akademi gibi devlet dışı aktörlerin rolünün artırılması gerektiği belirtilen bildiride, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31 sürecine dair güçlü mesajlar yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığını yürüteceği COP31'in öncelikleri arasında; kaynak verimliliği, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji ve çok paydaşlı iş birlikleri temelinde sıfır atık modellerinin daha da güçlendirilmesi yer alıyor.
Küresel İklim Eylemi için Marakeş Ortaklığı çatısı altında adil ve dirençli bir gelecek hedefinin vurgulandığı metinde, uluslararası düzeyde kalıcı bir etki oluşturması amacıyla "Sıfır Atık ve Döngüsellik İklim Yüksek Düzey Şampiyonları Çalışma Grubu"nun kurulması kararlaştırıldı. Bu çalışma grubu; iş dünyasından yerel yönetimlere kadar tüm paydaşları harekete geçirerek sıfır atığı uzun vadeli iklim stratejilerinin merkezine konumlandıracak.