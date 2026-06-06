COP31 öncesinde iklim eylemi çağrısı! İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu zirvesinde ortak bildiri yayımlandı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, uluslararası iklim politikasının uygulama gündemine yön vermeyi sürdürüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında bir araya gelen küresel iklim yönetişiminin en önemli aktörleri, COP31 öncesinde tarihi bir ortak bildiriye imza attı.

Mevcut ve eski Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan "Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi", iklim hedeflerine ulaşmada sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının stratejik önemini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı.

İKİ BÜYÜK ZİRVEYİ BULUŞTURAN ORTAK İRADELER

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe'nin öncülüğünde hazırlanan bildiride, İklim Eylemi Gündemi'nin güçlendirilmesi ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki kararlılık teyit edildi.