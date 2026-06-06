Dosya kapatan FETÖ'cü katibe 27 yıl hapis
Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, "Tutukluluk halimin sonlanmasını istiyorum. Tutukluluğum sebebiyle psikolojim çok bozuldu. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 1 yıl 10 ay, 'rüşvet vermek' suçundan 10 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Bilişim sistemine girme' suçundan 4 ay, 'suçluyu kayırma' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Reşat Yıldırım 18 yıl, Ömer Faruk Bol ise 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.