Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu açılışında konuştu: Sıfır atıkla hem doğa hem de insanlık iyileşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ORTAK İDEAL: Bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür; çünkü insanlık beşten büyüktür' mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.

ÇÖPTEN KITA: Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde, tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1.6 milyon kilometrekare büyüklüğünde çöpten bir kıta var. Burası o engin maviliğin ortasında, kaynaklarını hoyratça kullanan insanlığın dramının ve geçtiği darboğazın bir anıtı olarak duruyor. Türkiye'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip bu atık birikimi, iklim krizinin perde arkasındaki israf ve tüketim krizini anlatıyor. Her gün 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastik atığın okyanuslara karışması yalnızca atık yönetimiyle ilgili bir mesele değildir. Tıpkı, mikroplastiklerin Antarktika'dan Everest'in zirvesine kadar, dünyamızın en ücra köşelerine dahi ulaşmasının alelade bir çevre kirliliği olmadığı gibi.

VİCDANLARI ZEDELİYOR: Kullan-at, at-unut, düşünme-tüket anlayışı, doğal kaynaklarla birlikte insanlığın özdeğerlerini de tüketiyor. Sanayileşmeyle gelişen tüketim kültürü bir yandan plastiklerden sahte bir konfor alanı inşa ederken diğer yandan insanlığın sağduyusunu ve vicdanını da ziyadesiyle zedeliyor. İşte insanlık, geleceğe ağır bir ekolojik yükle birlikte kırılmış bir adalet terazisi miras bırakıyor. Başkasını yaşatma ahlakıyla elimizdekileri paylaşarak kolektif mutluluğu artırmak yerine, elimizdekileri atığa dönüştürüyoruz.

ÖZE DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUN BİLETİ: Sıfır atığı insanlığın öze dönüş yolculuğunun bileti olarak görüyoruz. Bunun yaygınlaşmasıyla doğa kadar insanlık değerlerinin de iyileşeceğine inanıyoruz. 2017'de 'Dünya Ortak Evimizdir' diyerek başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin fikri temellerini, bu anlayış oluşturuyor.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'yle aynı döneme denk gelmesi, sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür. Hatta iklim mücadelesinin en dönüştürücü gücüdür. Dolayısıyla biz bu yılki forumumuzu, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 İklim Zirvesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır.

5.8 TRİLYON TABAK YEMEK ÇÖPE GİDİYOR: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse üçte birini kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor. Üstüne üstlük, iklim değişikliğinde çok yüksek bir payı olan metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 14'ü gıda israfından kaynaklanıyor. İşin insani faturasına baktığımızda ise bir o kadar ağır ve hazin bir tablo görüyoruz. Bizler 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, 2 milyardan fazla insanın yeterli beslenemediği bir dünyada yaşıyoruz. Bir yanda çöp kutuları dolup taşarken ve el değmemiş gıdalar çöp kamyonlarına yüklenirken diğer yanda bomboş kalan tabaklar ve sönen umutlar hepimiz için çok ağır bir vicdan yüküdür.



'DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİF GÜCÜSÜNÜZ'

SIFIR atık gönüllülerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inandıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "İşte bu noktada, sizlerin liderliğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü sıfır atığı teoriden hayata, söylemden uygulamaya taşıyacak ve böylelikle herkes için adil bir dünya inşa edecek olan, önce devletler marifetiyle kurumlar, sonra da sivil toplum kuruluşlarıdır" ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE İKİNCİ GÜN HEYECANI

SIFIR Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde çocuklar, gençler ve aileler gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Festivalin ikinci günü özellikle çocuklara yönelik etkinliklerle başladı. "Çöp Canavarı" kukla gösterisi ve "Çöp Atlas Çocuk Tiyatrosu" ile minik ziyaretçilere geri dönüşüm, çevre temizliği ve sıfır atık bilinci eğlenceli bir dille anlatıldı. Çocuklar hem eğlendi hem de doğayı korumanın önemini öğrenme fırsatı buldu.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRA SAHNE ALDI

Festivalde Paraguay'dan gelen Recycled Orchestra of Cateura, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden üretilen enstrümanlarla bir konser verdi. Kırım Ailesi'nin Gösterisi ilgiyle izlendi. Akşam saatlerinde ise Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl ve Emre Aydın fest-i val sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Festivalde gün boyunca çocuklara yönelik gösteriler devam etti.

183 ÜLKEDEN 7 BİN KATILIMCI

İSTANBUL Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen forum, dünyanın dört bir yanından gelen devlet temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını, akademisyenleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Pazar gününe kadar devam edecek olan forumun, 183 ülkeden temsilciyi, 120'den fazla bakanı ve yaklaşık 7 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.