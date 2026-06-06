Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

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