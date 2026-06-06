Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum. ♻️🌍— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 6, 2026
📍İkinci Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali pic.twitter.com/WTeUmZQKOH