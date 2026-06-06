‘Etnosporlar 2027’ geleneksel sporların olimpiyatları olacak

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, spor alanında, özellikle gençleri spora çekebilmek için farklı yaklaşımlar geliştirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, gençleri spora dahil etmenin yollarından birinin geleneksel sporlar olduğunu kaydetti.

Olimpiyat hareketinin insanlığı ortak değerler etrafında bir araya getirme amacıyla başladığını, bugün ise spor endüstrisinin giderek kültürel unsurlardan uzaklaştığını belirten Erdoğan, "Etnospor hareketi mevcut Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sistemine ve spor endüstrisine yönelik bir eleştiri ortaya koymaktadır" dedi. Mevcut olimpiyat sisteminin bir kulüp sistemi olduğunu ancak demokratik bir sistem olmadığını söyleyen Erdoğan, bu sistemin sporları dengeli bir şekilde temsil etmediği gibi dünyayı da dengeli biçimde temsil etmediğinin altını çizdi. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de sporun siyasallaştırıldığını dile getiren Erdoğan, "IOC sisteminin siyasi etkilerden uzak olması gerekiyor" dedi.

Bilal Erdoğan, "2027 yılında gerçekleştirilecek büyük bir dört yıllık organizasyonu, 'Etnosporlar 2027' etkinliğini ilan ediyoruz. Bu organizasyonun geleneksel sporların olimpiyatları olarak anılması muhtemeldir" şeklinde konuştu. Olimpiyatların daha iyi, demokratik, kapsayıcı ve sporun insanlığa sunması gereken kültürel değerleri daha fazla koruyan bir yapıya kavuşmasını istediklerine dikkati çeken Erdoğan, Forumun ardından Bilal Erdoğan, St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde açılan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk" sergisini ziyaret etti.