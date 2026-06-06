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GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreni! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Yarın yayalara ücretsiz

GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreni! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Yarın yayalara ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde konuştu. "2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır" diyen Bakan Uraloğlu, "GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup sektördeki payı yolcu taşımalarında yüzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, gece saat 00.00’da faaliyete geçecek iskelenin yarın yayalara ücretsiz olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 18:24 Son Güncelleme: 06 Haziran 2026 19:17

Bakan Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımını modernize ederek tarihin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Alana gelişinde kendisine seslenen balıkçıların barınak talebine değinen Uraloğlu, "Bu balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarını tespit eden Tarım ve Orman Bakanlığımızdır. Müracaatları aldık, ben size bu konuyla ilgilenme sözü vereyim." diye konuştu. Uraloğlu, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yaptıklarını belirterek "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek. Yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır." ifadelerini kullandı.

"MAVİ VATANIMIZ, KÖKLÜ KÜLTÜR, EKONOMİK GÜÇ VE GELECEĞE AÇILAN ÖNEMLİ KAPILARDAN BİRİDİR" Denizciliğin yalnızca bir ulaşım modu olmadığını belirten Uraloğlu, "Mavi vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır." dedi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bir de Ege'den Aliağa'yı ekledik. Bu başarımızı, Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık, lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor."