GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılışında töreni! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Yarın yayalara ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde konuştu. "2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır" diyen Bakan Uraloğlu, "GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup sektördeki payı yolcu taşımalarında yüzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, gece saat 00.00’da faaliyete geçecek iskelenin yarın yayalara ücretsiz olacağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımını modernize ederek tarihin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Alana gelişinde kendisine seslenen balıkçıların barınak talebine değinen Uraloğlu, "Bu balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarını tespit eden Tarım ve Orman Bakanlığımızdır. Müracaatları aldık, ben size bu konuyla ilgilenme sözü vereyim." diye konuştu.
Uraloğlu, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yaptıklarını belirterek "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek. Yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır." ifadelerini kullandı.
"MAVİ VATANIMIZ, KÖKLÜ KÜLTÜR, EKONOMİK GÜÇ VE GELECEĞE AÇILAN ÖNEMLİ KAPILARDAN BİRİDİR"
Denizciliğin yalnızca bir ulaşım modu olmadığını belirten Uraloğlu, "Mavi vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır." dedi.
Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bir de Ege'den Aliağa'yı ekledik. Bu başarımızı, Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık, lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor."
"GESTAŞ, BAKANLIĞIMIZIN GÜVENİLİR YOL ARKADAŞI OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR"
Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yüzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır. GESTAŞ, özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcularımızın konforunu artırmakta hem de bölgemizin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunmaktadır."
Uraloğlu, Bakanlık olarak Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktararak, Kepez Limanı'nı 2005 yılında kamu-özel işbirliği modeliyle işletmeye aldıklarını, Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ettiklerini belirtti.
Son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtıklarını hatırlattı.
Uraloğlu, açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla, yaklaşık 13 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirterek, 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdikleri Troya ve Assos tünellerinin Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu kaydetti.
Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettikleri Eceabat tünellerini de açtıklarını, Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladıklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, yaklaşık 2 yıl önce Bayramiç-Etili Çevre Yolları'nı açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttiklerini, Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladıklarını anımsattı.
Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşımın 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşeceğini ifade etti.