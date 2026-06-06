Kilis Belediye Başkanı, CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Bilecen, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Belediyenin, Ankara'dan gelen bütçe dışında sınırlı kaynağa sahip olduğunu söyleyen Bilecen, genel başkanın değişmesinin ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle sürekli kendilerini anlatmak zorunda kaldıklarını ve enerjilerinin önemli bir kısmını hizmet yerine bu süreçlere harcadıklarını söyledi. Yalnız bırakıldıklarını ifade eden Bilecen, "Seçimlerden önce Genel Başkanı Özür Özel, şehrimize 11 okul yaptırma sözü verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sebze hali yapacaktı. Bir gelişme olmadı. Adana ile kardeş şehir olduk, defalarca gidip geldik ama bir çöp kutusu, bir bank, bir ağaç dahi gönderilmedi. Defalarca yardım talep ettik ancak beklediğimiz desteği göremedik" dedi. Geçtiğimiz günlerde de CHP'deki kurultay soruşturmasında adı geçen ve gözaltına alınan CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da partisinden gerekli desteği görmediği için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.