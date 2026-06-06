Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında video mesaj paylaştı. Bakan Kurum, "Ortak yuvamız dünya ağır bir sınavdan geçiyor. İklim krizinin etkilerini artık uzak ülkelerin haberlerinde değil; kendi şehirlerimizde, kendi hayatlarımızda görüyoruz. Bazen bir selde, bazen bir kuraklıkta, bazen bir orman yangınında, bazen de mevsimlerin değişen dengesinde bu gerçeği hep birlikte yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, bu toprak yalnızca bize ait değildir, bu su yalnızca bizim değildir, bu hava yalnızca bugünün insanına ait değil. Çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak, devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mesajında, "Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.