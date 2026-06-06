Samsun’a hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25 olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergâhta Çorum- Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız. Ankara- Samsun arası seyahat süresi hızlı trenle 2.5 saate düşecek" dedi.