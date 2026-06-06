SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'CHP grup toplantısı' mesajı: Genel Başkan konuşabilir
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok" açıklamasında bulundu. Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci konusunda, "Silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır" mesajını verdi.
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır" ifadelerini kullandı.
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