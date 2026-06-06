SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’CHP grup toplantısı’ mesajı: Genel Başkan konuşabilir

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır" ifadelerini kullandı.

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