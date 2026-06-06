Tepebaşı Belediyesi’nde aşevi skandalı: Gerçekleri duyunca oturumu kapattılar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında 2 belediye başkan yardımcısı ile özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 'yolsuzluk' operasyonunun yankıları sürüyor. Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nin son oturumunda, tutuklamalar ve aşevindeki ihtiyaç sahiplerinin yemeklerinin düğün salonlarına satılarak belediyeye fatura edildiği yönündeki ağır iddialar gergin anların yaşanmasına neden oldu.

"YOKSULUN KASESİ BOŞALTILDI, ŞİRKETLERİN KASASI DOLDURULDU"

AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü, meclis kürsüsüne ihtiyaç sahiplerini ve hayırseverlerin emanetini sembolize eden boş, beyaz bir kase ile çıktı. CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı'nın tutuklamalar için "Neden tutuklandıklarını anlayamadım" yönündeki açıklamalarını sert bir dille eleştiren Ünlü, belediye yönetimini şeffaf olmamakla suçladı.

Ünlü, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bir belediyede aşevi, doğrudan temin dosyaları, sahte imzalar, paravan şirketler ve kamu zararı konuşuluyorsa; o belediyenin yönetimi hesap vermek zorundadır. Soruşturmanın 1.5 yıldır sürdüğünü söylüyorsunuz, o halde neden idari inceleme başlatmadınız? İddialar doğruysa yoksulun kasesi boşaltılmış, paravan şirketlerin kasası doldurulmuştur. Aşevinde pişen yemeklerin düğün salonlarına gönderildiği, sonra da belediyeye fatura edildiği iddiaları bu şehrin vicdanını yaralamıştır. Kimse hukuki sürecin arkasına saklanarak idari ve siyasi sorumluluktan kaçamaz."

Konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için özür diliyorum" sözlerini de hatırlatan Ünlü; aşevi bağışlarının, fatura süreçlerinin ve doğrudan temin dosyalarının bağımsız denetime açılması ile meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

SORULARA CEVAP VERMEK YERİNE MECLİSİ APAR TOPAR KAPATTILAR

Ancak muhalefetin kamu hakkını savunmak adına yönelttiği bu somut ve kritik sorular, CHP'li yönetim tarafından yanıtsız bırakıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, demokratik bir zeminde cevap üretmek yerine oturumun fiilen durdurulduğunu ve meclisin apar topar kapatıldığını belirtti.

Başkan Albayrak, "Milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellenmesi, aşevindeki skandallara cevap verilmemesi kabul edilemez. Sorular karşısında sakin kalamayanlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik yerine suçluluk psikolojisiyle hareket ederek gerginliği tercih etmiştir. Tepebaşı halkı adına sorulan sorular cevapsız bırakılarak bu süreç yönetilemez. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.

WHATSAPP MESAJIYLA 'MECLİSİ SABOTE ETME' TALİMATI!

Yaşanan skandalın boyutları meclisin kapatılmasıyla da sınırlı kalmadı. CHP yönetiminin, meclis üyelerinin konuşmasını engellemek ve muhalefeti baskı altına almak adına meclis salonuna organize gruplar taşıdığı iddia edildi.

CHP mahalle sorumlularının WhatsApp gruplarına gönderilen ve deşifre olan mesajlarda, "Yarın saat 16.00'da meclis salonunda en az 100 kişiyle birlikte olmamız büyük önem taşıyor. Herkesin kendi mahallesinde birebir iletişim kurarak en fazla sayıda kişiyi davet etmesini rica ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Bu talimat doğrultusunda salona getirilen kişilerin, AK Partili meclis üyeleri haklı sorularını dile getirirken yuhalama ve taşkınlıklarla meclis çalışmalarını sabote ettiği öğrenildi.

Belediye yönetimindeki iki başkan yardımcısının tutuklu olduğu, aşevi gibi hassas bir birimde yolsuzluk iddialarının havada uçuştuğu Tepebaşı'nda; CHP'li yönetimin ne iddialara, ne tutuklamalara, ne de denetleme raporlarına dair tek bir somut açıklama yapamaması, sorumluluktan kaçış olarak değerlendiriliyor. Siyaset kulislerinde ve kamuoyunda, halkın emanetine uzanan ellerin hesabının verilmesi ve belediyenin lüks villalar ile şaibeli servet düzenlerinin gölgesinden çıkarılması yönündeki çağrılar her geçen gün büyüyor.