Türkiye’nin yükselişi önlenemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de, "Türk Toplumu Buluşması"nda konuştu: Burada uzun süre kalmış yurttaşlarımız görüyor ki Türkiye de önemi gittikçe artan bir ülkedir. Bunu en rahat hisseden grup ise Türklerin yurtdışındaki varlığıdır. Türkiye'nin bu kadar çatışmaların olduğu coğrafyada büyük bir istikrar adası olması, buradaki işlerinizi daha da kolaylaştırıyor. Bu dünyada yeni ülkelerin öne çıkacağını görüyoruz. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız. AA

KRALLA GÖRÜŞTÜ

Stockholm'de İsveç Kralı Carl XVI Gustaf'la da görüşen Kurtulmuş, "Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.