Yapay zekâda yerli teknolojiyi önemsiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'AI Tomorrow Summit 2026' zirvesinde konuştu:
Dünyada ekonomik rekabet giderek teknoloji üretme kapasitesi üzerinden şekilleniyor. Yapay zeka bu dönüşümün en önemli unsuru.Yapay zekanın ekonomik rekabetten kamu hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda dönüştürücü bir güç haline geldi. Türkiye bu alanda sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten ve yön veren ülkeler arasında.
Türkiye'nin yapay zeka çalışmaları Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekilleniyor. Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşıyarak hazırladığımız yapay zeka vizyonu ve eylem planımız 13 Haziran'da Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulacak.
Türkçe'nin yapay zeka modellerinde güçlü bir biçimde temsil edilmesini önemli görüyoruz. Türkçe büyük dil modeline de önem veriyoruz. Yerli çözümlerin ortaya çıkmasını destekliyoruz.
Dünyada ekonomik rekabet giderek teknoloji üretme kapasitesi üzerinden şekilleniyor. Yapay zeka bu dönüşümün en önemli unsuru.Yapay zekanın ekonomik rekabetten kamu hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda dönüştürücü bir güç haline geldi. Türkiye bu alanda sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten ve yön veren ülkeler arasında.
Türkiye'nin yapay zeka çalışmaları Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekilleniyor. Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşıyarak hazırladığımız yapay zeka vizyonu ve eylem planımız 13 Haziran'da Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulacak.
Türkçe'nin yapay zeka modellerinde güçlü bir biçimde temsil edilmesini önemli görüyoruz. Türkçe büyük dil modeline de önem veriyoruz. Yerli çözümlerin ortaya çıkmasını destekliyoruz.