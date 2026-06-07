AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakımız milletimizin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 belde ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız başarılara imza atmaya devam ediyor. Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
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