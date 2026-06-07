Çelik Kubbe 3’lüsünden hedeflere tam isabet

ASELSAN tarafından mini ve mikro sınıf insansız hava aracı (İHA) tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen ÇELİK KUBBE bileşenleri İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK, 3 farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.

Stratejik öneme sahip İHA savunma sistemleri, 19 farklı ülkeden gelen çok sayıda uluslararası heyet ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanıtım faaliyetinde ASELSAN'ın Ankara'daki Gölbek Test Merkezi'nde başarıyla görev icra etti. DRONEDEF olarak isimlendirilen karşı tedbir setinde AURA 200G radar ünitesine sahip İHTAR Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti İHA Karşı Tedbir Sistemi bulunuyor.

Senaryo kapsamında sürü halinde yaklaşan dronlar, ilk olarak algılama alt sistemi tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürü İHA'lardan ikisi saniyeler içinde İHTAR Sistemi tarafından imha edildi. Yaklaşmaya devam eden diğer İHA'lar için Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girerek kalan tehditleri mevcut fiziksel imha alt sistemlerine atadı. EJDERHA ve GÖKBERK sistemleri, İHTAR'dan aktarılan veriler doğrultusunda İHA'ları arayarak takibe aldı. İHA'lar, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.