FETÖ hükümlüsü astsubay yakalandı
Kayseri'de polis operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay saklandığı evde yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.