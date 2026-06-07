Gençler terörsüz Türkiye istiyor

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca (TGSP) düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Kayseri'de gerçekleştirildi. Gün boyu süren oturumlarda gençler, hibrit tehditler, teknolojik dönüşüm ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, "Gençler bir mesele üzerinde düşündüklerinde ve uzmanlarla bir araya geldiklerinde daha önce hiç duyulmamış çözüm önerileri geliştirebiliyorlar. Çünkü onlar olaylara farklı açılardan bakabilen ve yeni fikirler üretebilen bir potansiyele sahip" dedi.

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin belirleyici bir rol üstleneceğini belirten Erdoğan, kendi gündemlerini oluşturan ve geleceği şekillendiren bireyler olmalarının önem taşıdığını söyledi. Bilal Erdoğan, "21'inci Yüzyıl'da güçlü bir Türkiye için gençlerin kendi gündemlerini takip eden değil, aynı zamanda oluşturan ve o gündemler doğrultusunda yapıcı çalışmalar yürüten bireyler olması gerekiyor" diye konuştu. Forumda yapılan değerlendirmelerin gençlerin terörsüz Türkiye hedefine güçlü destek verdiğini ortaya koyduğunu ve gençlerin ülkenin artık bu sorunu geride bırakmasını istediğini dile getiren Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: "NATO ülkeleri içerisinde terör tehdidiyle en fazla karşı karşıya kalan ülkelerden biri Türkiye. Gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunun için hepimizin sağduyulu davranması, provokasyonlara kapılmadan meseleleri değerlendirmesi gerekiyor."