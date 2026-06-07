İletişim Başkanı Duran: Ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla tamamlandı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı.— Burhanettin Duran (@burhanduran) June 7, 2026
Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve millî…