Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.D. (28) ile kimliği belirsiz 3 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. karnından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.D'yi ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D. Bünyan'da ki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör