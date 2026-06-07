Meclis Başkanlığı’nı taraf yapmaya kalkmasınlar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı söyleşide CHP'de yaşanan "Salı günü grup toplantısı" krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı ya da herhangi bir genel başkanın grup toplantısında konuşmasının önünde yasal engel bulunmadığını ifade etti. Tartışmaların Meclis Başkanlığı'na taraf olma yönünde çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, geçmişten örnek vererek SHP döneminde Murat Karayalçın ve Aydın Güven Gürkan arasında yaşanan benzer sürecin, dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından Meclis'in tarafsızlığı korunarak yönetildiğini hatırlattı. "Meclis Başkanlığı'nı taraf yapmaya kalkmasınlar" diyen Kurtulmuş, CHP içindeki sorunun partinin kurumsal kimliği içinde çözülmesi gerektiğini söyledi. CHP'de salı günü yapılacak grup toplantısı tartışmaları sürerken Kurtulmuş, Meclis'in gündelik siyasi polemiklerin parçası olmadığını vurguladı.