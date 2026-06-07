MKE’den TSK’ya dev teslimat
Makine ve Kimya Endüstrisi, son 1 ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirdi. Son 1 ayda muhtelif adet ve çapta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE ALPAY, 107 mm topçu roketi, 60 mm mühimmatı, 105 mm topçu mühimmatı sevk barutu, 25 mm mühimmat, 7,62 mm ve 20 mm fişek, sis kutusu teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na MK 84 uçak bombası, MK 82 uçak bombası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 76 mm milli deniz topu Denizhan, MKE MOD48 el bombası ve sis kutusu teslimatı gerçekleştirildi. Savunma sanayi ortaklarına ise Altay tankı silah sistemi, fırtına obüs ekipmanları, 155 mm panter obüsü ekipmanları, MK 82 uçak bombası, orta menzilli füze yakıt çubuğu, Nefes KBRN gaz maskesi, topçu tapaları ve yedek parça teslimatları yapıldı.