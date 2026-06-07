Mustafa Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 13’üncü Olağan Kurultayı’nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi.

Mustafa Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
AA

Destici, ATO Congresium'da düzenlenen BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. Sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Destici, kurultayın hayırlı ve mübarek olmasını diledi.

Genel başkan seçilmesinden dolayı delegelere teşekkürlerini ileten Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini söyledi.

Destici, partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) neredeyse yarısını yenilediklerini belirterek, 35 yeni MKYK üyesinin olduğunu ifade etti. Partinin tüm teşkilatının sahada olması gerektiğine işaret eden Destici, bu konuya önem vereceklerini vurguladı.

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