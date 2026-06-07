Salı günü kriz kapıda

CHP'de iki kanat arasında genel merkezden başlayan "mutlak butlan krizi" TBMM koridorlarına sıçradı. Resmi genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise son olarak "Elbette salı günü grup toplantımız olacak" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Genel merkezden yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında kürsüye çıkarak kamuoyuna hitap edeceği duyurulmuştu. Eski genel başkan Özgür Özel'in ise o gün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü sebebiyle Manisa'da olması bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre Özel bir kez daha genel merkeze bayrak açarak Manisa programını değiştirdi ve o gün Meclis'e gelme kararı aldı. Son ana kadar iki kanatta herhangi bir fikir değişikliği olmaması halinde CHP'nin salı günkü toplantısında gerginliğin zirve yapması bekleniyor. Eşi benzeri görülmemiş belirsizlikte gözler bir yandan TBMM Başkanlığı'nın atacağı adımlarda olacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ FETÖ ÇIKIŞI GELECEK

Bayramın son gününde genel merkezde partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdaki FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" itirafıyla gündemi sarsmıştı. Partili kaynaklara göre salı günü TBMM'de grup kürsüsüne çıkacak Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ çıkışına ve "arınma" vurgusuna dair yeni mesajlar verebileceği değerlendiriliyor.

ÖZEL TASFİYE ETMİŞTİ 314 ÜYE CHP'YE GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), "mutlak butlan" kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık makamına gelmesinin ardından 314 kişi yeniden partiye katıldı. Parti üyelerine rozetlerini İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin taktı. Tekin, yalnızca İstanbul'da 29 bin 316 kişinin parti içi kırgınlıklar nedeniyle partiden koptuğunu açıkladı.