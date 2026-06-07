Son dakika: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Can Polat'ın dosyasının İstanbul'a gönderilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da iki gözaltı yapılmıştı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayeti işleyen tetikçinin İstanbul'da ev arkadaşı olan kişiyi de gözaltına aldı. Tetikçi ve ona kalacağı adres başta olmak üzere yardım ve yataklık eden bir kişi İzmir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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