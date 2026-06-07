SON DAKİKA I Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Müzakere süreci ele alındı!

Son Dakika Haberleri... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör