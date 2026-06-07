SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: Atık sorunu küresel bir tehdittir

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"İstanbul Sıfır Atık haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hemde ziyaretçilerimiz farkındalığını artıran sergilerimizinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Beş bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum Türkiye'nin ulaştığı seviyeni gösteriyor. Foruma fikirleriyle eleştirileriyle katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu problemlerin etkisi çok geniş bir alanda daha da fazla hissedilmektedir. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Burada ki asıl mesele krize yol açmadan çözülmesidir.

İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir yanda içecek su bulunmazken diğer tarafta lüks ve hoyratlık devam ediyor. 43 milyon çocuk açlığın pençesindedir.

Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz.

Sıfır Atık hareketi ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağlandı. 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör