SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı: "Seçimler ezici üstünlükle sonuçlandı"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimler ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör