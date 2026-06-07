Tepki çeken fıkraya soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, işadamı Rahmi Koç'un bir açılış programında sarf ettiği sözler üzerine sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar kapsamında resen soruşturma başlattı. Rahmi Koç açılış programında anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu ifadelerin kamuoyunda tartışma yaratması üzerine resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın kapsamına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Tartışmaların ardından görüntüleri kamuoyuna ulaştıran gazeteci Erhan Güleç yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Güleç, görüntülerin kendi ekibi tarafından kaydedildiğini ve kendilerine ait sosyal medya hesaplarından yayımlandığını belirterek, haberin kamuoyuna ulaştırılmasından dolayı mesleki anlamda gurur duyduğunu söyledi.

'TEHDİT EDİLDİM' İDDİASI

Güleç, görüntüler yayıldıktan sonra Koç Sağlık Kurumu Başkanı olduğunu sonradan öğrendiği bir kişinin kendisini telefonla aradığını ve videonun kaldırılmasını istediğini, ancak talebi reddettiğinde ise "Kaldırmazsanız çok kötü olur" gibi sözlerle tehdit edildiğini iddia etti.

TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan hiçbir ifadenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" dedi ve söz konusu ifadelerin "fıkra" veya "mizah" adı altında dile getirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

KADEM ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kadınları aşağılayan ifadelerin; 'mizah', 'fıkra' ya da herhangi bir gerekçeyle meşrulaştırılması kabul edilemez.