Üç ilde seçim heyecanı: 6 beldede oy verme işlemi sona erdi
Türkiye’de üç ilde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde seçmenler bugün sandık başına gitti. Yüksek katılımın beklendiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17:00'da sona erdi.
Türkiye'nin üç şehrinde yerel seçim için sandık kuruldu.. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapıldı.
Hangi beldelerde seçim yapıldı?
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim heyecanı yaşandı
Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kuruldu.
Seçimlerde oy verme işlemi 8'de başladı. Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapandı.
Nevşehir-Muratpaşa
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.
Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışıyor. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandıkta oy kullanılıldı
Gümüşhane-Tekke
Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'nde Belediye başkanlığı ve Belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderek oylarını kullanmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullandı.
Hangi partiler giriyor?
Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katıldı
Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlenmişti.