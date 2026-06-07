Üç ilde seçim heyecanı: 6 beldede oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'nin üç şehrinde yerel seçim için sandık kuruldu.. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapıldı.

Hangi beldelerde seçim yapıldı?

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim heyecanı yaşandı

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kuruldu.

Seçimlerde oy verme işlemi 8'de başladı. Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapandı.