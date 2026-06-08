AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'ye tebrik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici’ye tebrik
AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi tebrik ediyoruz. Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖMER ÇELİK #AK PARTİ

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