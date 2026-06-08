AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici’ye tebrik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi tebrik ediyoruz. Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör