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AK Parti'den 6 beldede yapılan ara seçimlere ilişkin paylaşım: Milletimiz cevabını sandıkta verdi

AK Parti'den, 6 beldede yapılan ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Milletimiz cevabını sandıkta verdi. Yüzde 62." denildi.

AK Parti’den 6 beldede yapılan ara seçimlere ilişkin paylaşım: Milletimiz cevabını sandıkta verdi
AA

AK Parti'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Milletimiz cevabını sandıkta verdi. Yüzde 62." ifadeleri yer aldı.

Videoda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ile ara seçimlerde AK Parti'nin kazandığı 4 belde ve MHP'nin kazandığı 1 beldede elde edilen oy oranlarına da yer verildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #CHP #MHP #AK PARTİ

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