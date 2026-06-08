AK Partili gençler Yaz Şöleninde buluştu
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Yaz Şöleni" programı, Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İstanbul'un dört bir yanından gelen gençlerin katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerde spor aktiviteleri, çeşitli parkurlar, sahne gösterileri ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi. Coşkunun hakim olduğu programda gençler hem eğlendi hem de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, gençlerin enerjisi ve heyecanının Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç kattığını söyledi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Özdemir, İstanbul'un 39 ilçesinden programa katılan gençlerle gurur duyduklarını söyledi.