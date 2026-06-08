Büyük usta Karakoç dualarla anıldı

Türk edebiyatının ve tefekkür dünyasının mümtaz isimlerinden Abdurrahim Karakoç, vefatının 14. yıl dönümünde dualarla anıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Abdurrahim Karakoç'un oğulları Türk İslam Karakoç, Enderhan Karakoç ve sevenleri merhum şair ve yazar Karakoç'un vefat yıl dönümü dolayısıyla kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Kabri başındaki törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, merhum Karakoç'un sadece bir şair değil, ömrünü milletine adamış bir okul olduğunu vurguladı. Aynı gün vefat eden Cahit Zarifoğlu ve Mevlânâ İdris'i de rahmetle yâd eden Yayman, "Zaman ve mekân değişse de bu büyük isimler aziz milletimizin kalbinde her zaman var olacaktır" dedi. AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç da, "Milletin bağrından çıkanları bu millet her zaman bağrına basmıştır. Bu vesileyle, yine hemşehrimiz olan Cahit Zarifoğlu ve Mevlânâ İdris'i de rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.





BAŞKAN ERDOĞAN: MEKÂNLARI CENNET OLSUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk edebiyatının şairlerinden Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin' ifadelerini kullandı.



ZARİFOĞLU KABRİ BAŞINDA YAD EDİLDİ

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 39'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla yad edildi. Şairin ailesi tarafından düzenlenen anma törenine Zarifoğlu'nun eşi Berat Zarifoğlu, çocukları Betül, Ayşe ve Ahmet Zarifoğlu, Yediiklim Derneği Başkan Yardımcısı Müstakim Haksal, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Ertuğrul Tütüncü, Hüseyin Yorulmaz, Eshabil Yıldız, Kadir Sime, Ali Kemal Temizer ile okurları ve sevenleri katıldı.