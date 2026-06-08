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  • SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP'de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP'de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

Son dakika haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı. Sarı, ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun, Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirileceğini ifade etti.

SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP’de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek
DHA

Son dakika haberleri: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizi devam ederken, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilecek grup toplantısını kimin gerçekleştireceği merak konusu olmuştu.

SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP’de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, yarın TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini ifade etti.

"SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir.

SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP’de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.

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SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP’de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar vermişti. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edilmişti.

Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları olmuştu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedilmişti.

SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP’de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetmişti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK #CHP

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