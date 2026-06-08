SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu! CHP'de grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek
Son dakika haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı. Sarı, ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun, Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Son dakika haberleri: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizi devam ederken, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilecek grup toplantısını kimin gerçekleştireceği merak konusu olmuştu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, yarın TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini ifade etti.
"SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"
Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir.
Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir."
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.