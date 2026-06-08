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  • "Daltonlar" suç örgütünün adını kullanarak Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı

"Daltonlar" suç örgütünün adını kullanarak Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli B.K, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K'nin ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlı, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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