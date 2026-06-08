Erdoğan: Büyük zaferi birlikte kucakladık

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Mustafapaşa Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer için düzenlenen kutlamada belde sakinlerine cep telefonundan seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Seçimler bitti, büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum, başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beldelerimizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz." Erdoğan, sosyal medya paylaşımında da seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

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