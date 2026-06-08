Grup başkanı genel başkana bağlıdır
Bugünkü CHP'deki kaotik durumun aksine o dönem uzlaşı yolunu tercih eden iki kanat, "Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır" esasını da dikkate almış ve böylelikle Karayalçın grup kürsüsüne çıkarak konuşmalarını gerçekleştirmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da SHP'deki bu olayı referans göstererek, "Sayın Karayalçın'a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı Cindoruk'a soruluyor. Cindoruk da 'Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz' diye konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın meclis grubunda konuşma yapıyor" bilgisini paylaşmıştı.