Korvet projesinde ikinci gemi denizde

Korvet projesinde ikinci gemi denizde
TÜRK savunma sanayisinin öne çıkan şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Malezya Kraliyet Donanması için inşa ettiği üç korvetlik projede ikinci gemi "RAJA LAUT"u İstanbul'da törenle denize indirdi. STM'nin ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin ikincisinin denize indirilmesi dolayısıyla İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi. Malezya Savunma Bakan Yardımcısı Haji Adly bin Zahari, yaptığı konuşmada, Malezya Korvet Projesi'nin iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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