Sıfır Atık küresel seferberliğe dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. "İki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını ve 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere kadar 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir.

Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi İçin Sıfır Atık" şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur.

Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki iklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgınlar gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına; atık yönetiminden doğal afetlere kadar iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkâr edilemez bir hakikattir.

Fakat şu gerçeği de burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor: Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele, bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamızın daha gerçekçi olacağına inanıyorum.

Şu hususu da dikkatinize sunmakta fayda görüyorum: Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı, modernitenin tahrip edici etkilerinin hem zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı rapora göre, şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın üçte biri, yani 1.3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk, açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde, henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.

Atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan'ın forumun açılışında gündeme getirdiği, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan, 1.6 milyon kilometrekare büyüklüğündeki çöp kıtası sorunu; meselenin hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Bu sorun, problemin azalmak bir yana daha da derinleşeceğini göstermektedir. 2023 yılında 2.1 milyar ton olan katı atık miktarının, eğer önlem alınmazsa 2050 yılında 3.8 milyar tona yükselmesi bekleniyor.



EKONOMİYE 365 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK

Başkan Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin ekonomiye katkıları konusunda da şu ifadeleri kullandı:

2017 yılında eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün hamdolsun BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. 2022 yılında Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesi, bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu. Sıfır Atık Hareketi ile hayata geçirilen proje ve uygulamalar sayesinde ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık.

90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon aracın karbon salımına denk gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovatsaat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu sağladık. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2025 yılında yüzde 37.53'e, yani neredeyse üç katına çıkardık. Bu oranı 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e yükselteceğiz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan Sıfır Atık Hareketi'ni dokuz yıl gibi kısa bir sürede küresel bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren; başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum.



ÜRDÜN PRENSESİ DANA FİRAS: BU GİRİŞIMLE GURUR DUYMALISINIZ

Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dana Firas, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin "çok ilham verici" ve "vizyoner" olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan'ın forumun açılışındaki konuşmasından etkilendiğine işaret eden Firas, "Çünkü kendisi Sıfır Atık hareketinin Anadolu bilgeliğini, geleneksel bilgiyi modern hayata taşıdığını söyledi. Ben de tam olarak buna inanıyorum ve bu yüzden buradayım. Türkiye'nin, atalarımızdan öğrenerek gerçekten denenmiş bilgileri modern hayata taşımanın önemini gösterdiğini düşünüyorum. Bu, tarih ve mirasla dolu, toprağa ve köklerine derinden bağlı insanlara sahip, kadim bir ülke için beklenen bir şey. Bundan dolayı bu girişimle gurur duymalısınız, çok ilham verici ve çok vizyoner" dedi.

4 GÜNDE 1 MİLYON ZİYARETÇI

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atıf Vakfı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali'ni son gününde yüzbinlerce kişi ziyaret etti. 4 gün boyunca ziyaretçi sayısının 1 milyon kişiyi aştığı festivalde, aileler çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için enerji verimliliği ve her türlü atığın dönüştürülmesi konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde Burak Onurlu, Mehmet ve Enes Kılınç, Onur Erol, Buray ve Ceza konserleri katılımcılara keyifli ve coşkulu anlar yaşattı. Doğadaki her şeyin dönüştürülebileceğini gösteren atölyelerde çocuklar hem eğendi hem de yeteneklerini konuşturdu. Çocuklar atık malzemelerden kitap ayracı, magnet yaptı. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ASELSAN da yaptığı üretimlerden kalan atık metallerden arama kurtarma köpeği, kılıç balığı, at ve kurt heykelleri yaptı. Aselsan'ın birbirinden eserleri büyük beğeni topladı. Festival kapsamında alanda açılan Atık Müzesi'nde kurdele, düğme atıklarından halı, ipek kozasında yapılan Türk bayrağı da sergilendi. Mustafa BAKIRHAN / SABAH

'İLHAM VERİCİ FESTİVAL'

Çocuklarıyla birlikte festivale katılan Erol Ayyıldız, "Festivale sabah saatlerinde geldik. Stantları geziyoruz. Çocuklarımız için de çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarım da buradaki eserleri çalışmaları inceliyor. Onlara ilham olacak çalışmalar yapılmış. Evde kendi imkanlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buradan alacakları ilhamla da daha güzel çalışmalar yaparlar" dedi.

SIFIR ATIK KÜRESEL BİR ÇEVRE VİZYONU

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar" panelinde yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile çevre ve iklim değişikliği politikalarında tüm dünyaya yön veren bir irade ortaya koyuyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan bu güçlü seferberlik, çoktan sınırlarımızı aştı, geldiğimiz noktada küresel bir çevre vizyonu halini aldı. Sıfır Atık, ülkemizde sadece atığı azaltma hedefi olarak kalmadı, üretimden tüketime, evden okula, belediyeden sanayiye uzanan yeni bir hayat disiplinine dönüştü" diye konuştu. Bu başarıda kadınların öncü rolünün hayati değerde olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çünkü kadınların taşıdığı çevre bilinci, sadece bugünü korumakla kalmaz. Bu bilinç, geleceğimizin teminatı çocukların zihinlerine aktarılır, onların geleceğine taşınır. Tüm bunlar, emanet aldığımız dünya mirasının da kaderini değiştirir" dedi.