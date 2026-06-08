SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Destici'ye tebrik mesajı: "Kurultay hayırlara vesile olsun"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör